Notizie Cucchi Fiorentina

Cucchi: "Fiorentina ed Inter hanno in mano la gloria del nostro calcio, non sarà facile battere gli spagnoli"
19 aprile 2025 17:42
Cucchi: "Confesso: speravo che Italiano venisse alla Lazio dopo l'addio di Inzaghi"
22 settembre 2021 22:19
Cucchi: "Le critiche a Iachini sono giustificate, la squadra non sta rendendo al massimo delle potenzialità"
26 ottobre 2020 16:02
Cucchi: “Perché non rivedere l’episodio del rigore al Var? Polemiche inevitabili”
28 giugno 2020 10:50
Cucchi: "Razzismo sorprendente a Firenze. Quando cresceremo?
30 aprile 2018 11:15
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