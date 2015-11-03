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Notizie Cucchi Fiorentina

Cucchi: "Fiorentina ed Inter hanno in mano la gloria del nostro calcio, non sarà facile battere gli spagnoli"

19 aprile 2025 17:42

Cucchi: "Confesso: speravo che Italiano venisse alla Lazio dopo l'addio di Inzaghi"

22 settembre 2021 22:19

Cucchi: "Le critiche a Iachini sono giustificate, la squadra non sta rendendo al massimo delle potenzialità"

26 ottobre 2020 16:02

Cucchi: “Perché non rivedere l’episodio del rigore al Var? Polemiche inevitabili”

28 giugno 2020 10:50

Cucchi: "Razzismo sorprendente a Firenze. Quando cresceremo?

30 aprile 2018 11:15

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