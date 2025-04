Cucchi: “Fiorentina ed Inter hanno in mano la gloria del nostro calcio, non sarà facile battere gli spagnoli”

A Radio Sportiva è intervenuto Riccardo Cucchi per parlare della settimana europea appena finita: “Ci possiamo ritenere parzialmente soddisfatti secondo il mio parere, abbiamo portato due squadre in Semifinale ed è un traguardo importante, chiaramente rispetto a Spagna e Inghilterra esiste un gap grande che ancora non abbiamo chiuso. Non viviamo nei tempi in cui portavamo una squadra all’anno in finale di Champions e non possiamo immaginarlo neanche sfortunatamente.”

Prosegue: “Dispiace per la Lazio perché poteva passare il turno e non avrebbe rubato nulla, c’è mancato pochissimo e poteva aiutare molto il nostro bilancio internazionale. Sono curioso di vedere questa doppia semifinale con gli spagnoli che sono un punto di riferimento per il calcio e per i talenti che sfornano. In questo momento storico hanno un bacino di qualità superiore ma mi auguro che in questo confronto possano essere battuti da entrambe le nostre squadre.”