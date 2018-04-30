Cucchi: "Razzismo sorprendente a Firenze. Quando cresceremo?
Il famoso cronista di Radio Rai ha commentato dei cori che si sono sentiti a Firenze durante sulla sua pagina facebook: “Che anche a Firenze si siano ascoltati cori contro Napoli e i napoletani mi ha...
A cura di Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 11:15
Il famoso cronista di Radio Rai ha commentato dei cori che si sono sentiti a Firenze durante sulla sua pagina facebook: “Che anche a Firenze si siano ascoltati cori contro Napoli e i napoletani mi ha sorpreso. Sinceramente. Comunque è un atteggiamento stupidamente razzista ovunque si manifesti. E non c’entra con il calcio. Quando cresceremo?”. Ci dispiace che venga data risonanza ad una minoranza e non si parli invece della grande prestazione della Fiorentina