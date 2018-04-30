Cucchi: "Razzismo sorprendente a Firenze. Quando cresceremo?

Il famoso cronista di Radio Rai ha commentato dei cori che si sono sentiti a Firenze durante sulla sua pagina facebook: “Che anche a Firenze si siano ascoltati cori contro Napoli e i napoletani mi ha...

A cura di Redazione Labaroviola 30 aprile 2018 11:15

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