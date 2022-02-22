Mandorlini rassicura su Castrovilli: ''E' ancora giovane, certi cali possono normalmente capitare''

Andrea Mandorlini dice la sua sull'attuale stato di forma della Fiorentina in vista del prossimo impegno contro il Sassuolo.

Intervenuto ai microfoni di Firenze Viola, l'ex calciatore , poi allenatore, Andrea Mandorlini ha parlato dell'attuale stato di forma della Fiorentina, concentrandosi anche su alcuni singoli come Castrovilli (da lui allenato a Cremona) e Nico Gonzalez. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha fatto vedere dei valori, però l’Atalanta non è quella che siamo abituati a vedere. In questo momento hanno troppe assenze, manca gente che fa fare il salto di qualità. I viola hanno meritato, ma la Dea è troppo in difficoltà.

Che cosa penso dell'accoglienza riservata a Gasperini dal pubblico?

Immagino che sarà stato arrabbiato per via dell'episodio. Ho visto tanta acredine nei suoi confronti e una reazione molto forte del pubblico, però faccio fatica a dare risposte.

Il prossimo impegno con il Sassuolo.?

Ormai sono una realtà consolidata, con Dionisi stanno dando continuità al lavoro di De Zerbi. Visto il Sassuolo dell’ultima partita, sarà veramente tosta. Credo comunque che l’Inter avesse speso molto in coppa, ma i neroverdi hanno mostrato padronanza e personalità fantastiche, potevano segnare tre o quattro gol. Massimo rispetto, quindi, anche se la Fiorentina ha una sua identità e se la gioca contro tutte, mentalmente sono vivi.

Se Berardi avrebbe fatto comodo a Italiano?

Mi piace, è cresciuto tantissimo. Però a Firenze c’è Gonzalez che ammiro, sta migliorando e anche se non lo trovo lucidissimo lo vedo bene, è forse più attaccante di Berardi. Quest'ultimo è più maturo, con Gonzalez però la Fiorentina a mio giudizio non ha sbagliato.

Cosa succede a Castrovilli?

In generale è un po’ in calo, ancora comunque è relativamente giovane e certi momenti possono capitare. Deve ritrovare fiducia, però l’ho visto con l’Atalanta e mi è parso un po’ meglio. In mezzo può fare bene, ma ha tempi diversi: forse potrebbe essere provato sull’esterno.

L'ho trovato trequartista, che giocava più accentrato, e lo spostai attaccante esterno. Ora gli manca il cambio di passo, però per me può stare pure sulla fascia, visto che anche Saponara e Ikoné sono due che vanno dentro al campo. Essendo giocatore che strappa, di ripartenza, fisicamente deve stare bene. Ora per primo lui dovrà fare uno sforzo.

Che cosa ne penso del turnover totale di Italiano?

Cambiando giocatori, anche uno o due alla volta, dai occasioni a tutti. Per ora la cosa sta dando sicuramente i suoi frutti.''

MONTELLA: ''PIU' GRANDE RIMPIANTO ALLA FIORENTINA E' STATA LA FINALE DI COPPA ITALIA, ABBIAMO DOMINATO''

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