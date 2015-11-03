Labaro Viola

Notizie Amrabat Castrovilli Fiorentina

Mandorlini rassicura su Castrovilli: ''E' ancora giovane, certi cali possono normalmente capitare''

22 febbraio 2022 16:58

Flachi: "Iachini non ha mai entusiasmato, Amrabat non è quello che ci aspettavamo. Castrovilli deve imparare..."

19 ottobre 2020 20:11

Archivio

Esplora l'archivio di Amrabat Castrovilli

Sett. 8
Sett. 43