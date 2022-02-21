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Montella: "Più grande rimpianto alla Fiorentina è stata la finale di Coppa Italia, abbiamo dominato"

Vincenzo Montella, adesso allenatore in Turchia, è tornato a parlare della sua doppia esperienza sulla panchina della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 22:45
Montella: "Più grande rimpianto alla Fiorentina è stata la finale di Coppa Italia, abbiamo dominato" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Nel corso del suo intervento a Rtv38 l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato anche della finale di Coppa Italia del 2014 contro il Napoli, le sue parole: "La finale di Coppa Italia contro il Napoli è stato il più grande rimpianto della mia esperienza alla Fiorentina, avevamo grandi squadre e volevamo vincere qualcosa è stato un vero peccato, in quella partita abbiamo subito i primi 20 minuti poi abbiamo dominato, dispiace che non siamo riusciti a pareggiare" conclude Montella.

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