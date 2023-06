Mandorlini risponde a Criscitiello: “Ho sentito quello che hai detto su Italiano, l’errore è del difensore”

Andrea Mandorlini, ex allenatore del Verona, ospite negli studi di Sportitalia, ha risposto a Michele Criscitiello che dopo la finale di Conference persa dalla Fiorentina, ha puntato il dito contro Vincenzo Italiano indicandolo come responsabile della sconfitta viola. Mandorlini non è d’accordo e proprio in presenza di Criscitiello, gli ha risposto cosi:

“Brutto perdere nei minuti finali una finale, anche la Fiorentina l’altra sera nella finale alla fine ha concesso solo una sbavatura alla fine ed ha perso, ho letto anche quello che hai detto tu (Criscitiello ndr) sul fatto che erano troppo alti ma in quel caso c’è stata una lettera di un giocatore che ha condizionato non tanto la linea ma una lettura, gli errori ci stanno e bisogna accettarli”

IGOR NON E’ TORNATO CON LA SQUADRA UNA VOLTA ATTERRATO A FIRENZE