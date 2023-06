Igor è stato l’unico giocatore a non salire sul pullman della squadra dopo il ritorno a Firenze da Praga

Questa appena terminata potrebbe essere l’ultima stagione di Igorcon la maglia della Fiorentina. Il difensore brasiliano è stata l’unico a non salire sul pullman assieme alla squadra appena atterrata a Peretola al mattino presto dopo il ritorno da Praga in una gara che difficilmente dimenticherà dopo il grave e decisivo errore che ha portato al gol del West Ham al minuto 90 della finale. Igor è subito partito con degli amici con destinazione Brasile per trascorrere le vacanze. Il difensore ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma se dovessero arrivare offerte dalla Premier, queste sarebbero considerate. Lo scrive Il Tirreno

