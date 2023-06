Barak ancora devastato: “Oggi mi sento peggio di mercoledi, non sono riuscito ancora ad assorbirla”

Antonin Barak ha parlato attraverso il suo profilo Instagram ritornando sulla finale di Conference League persa contro il West Ham, queste le parole del giocatore della Fiorentina:

Oggi mi sento peggio, che mercoledì dopo la partita. Non sono ancora riuscito assorbire la sconfitta.. Era il mio grandissimo sogno alzare la coppa a casa mia per una squadra fantastica come Fiorentina! Cmq sono orgoglioso, orgoglioso di tutta la squadra, di tutta gente di Firenze. Presentare in mio paese la squadra come Fiorentina è una roba pazzesca, che ci sognavo da bambino, che mi possa capitare una cosa del genere. Grazie per la bellissima stagione! Ancora non ci ho fatto vedere neanche 70% delle mie capacità, però con il tempo tutto arriverà. FORZA VIOLA

