Mandorlini: “Ranieri è l’ultimo problema della Fiorentina, ma l’allenatore può cambiare anche il capitano”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex tecnico di Siena e Verona Andrea Mandorlini per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina è un grande club, però queste annate sono imprevedibili e capitano e non bisogna cercare dei colpevoli perchè non avrebbe senso quindi bisogna unire il gruppo per uscirne velocemente. Ci vuole un’impresa perché non hai ancora vinto e chiaramente questo penalizza molto soprattutto perché il Verona che ti troverai davanti è una squadra vera che ha lottato contro l’Atalanta, mentre tu non stai offrendo quelle prestazioni.”

Sul capitano: “Non è semplice da scegliere e lo devi nominare anche con calma perché devi capire le dinamiche interne. Non penso che verrà cambiato perché é l’ultimo dei problemi della Fiorentina, però ci sta che ci possano essere delle modifiche.”

Sulla Fiorentina: “Parlare senza avere dei contatti diretti non è facile e non mi permetto a farlo perché ha una guida seria come Vanoli che saprà cosa fare. Quello che dico è che se la Fiorentina non si cala in questo nuovo campionato, allora faticherà pure domenica perché il Verona è una squadra viva con un atteggiamento battagliero che gli ha dato una grande vittoria sabato scorso, devi essere sporco e brutto per provare a fare risultato.”