Mandorlini: “Ora nessuno dà tempo agli allenatori di lavorare, si vuole sempre tutto subito”

A La Repubblica è intervenuto l’ex tecnico di Siena e Cluj Andrea Mandorlini per parlare della situazione degli allenatori: “A me pare che non si dia tempo ai tecnici per lavorare tranquillamente, va tutto troppo veloce e ora noi ne paghiamo le conseguenze. L’ho sperimentato di recente anche io sulla mia pelle perché accade lo stesso ovunque sia in Italia che in Romania dov’ero. Prima i presidenti trita-allenatori erano un’eccezione, ora questo capita quotidianamente e non va bene perché bisogna dare a tutti il tempo di lavorare, non lo fa più nessuno nè in zona salvezza che in alta classifica.”