12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mandorlini: “Ora nessuno dà tempo agli allenatori di lavorare, si vuole sempre tutto subito”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Mandorlini: “Ora nessuno dà tempo agli allenatori di lavorare, si vuole sempre tutto subito”

Mirko Carmignani

12 Novembre · 14:19

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 14:19

TAG:

#FiorentinaMandorliniPioli

Condividi:

di

L'ex tecnico di Siena e Cluj è intervenuto per commentare i frequenti esoneri del campionato attuale in Serie A

A La Repubblica è intervenuto l’ex tecnico di Siena e Cluj Andrea Mandorlini per parlare della situazione degli allenatori: “A me pare che non si dia tempo ai tecnici per lavorare tranquillamente, va tutto troppo veloce e ora noi ne paghiamo le conseguenze. L’ho sperimentato di recente anche io sulla mia pelle perché accade lo stesso ovunque sia in Italia che in Romania dov’ero. Prima i presidenti trita-allenatori erano un’eccezione, ora questo capita quotidianamente e non va bene perché bisogna dare a tutti il tempo di lavorare, non lo fa più nessuno nè in zona salvezza che in alta classifica.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio