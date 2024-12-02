Lautaro: "Per noi dell'Inter la partita è finita quando Bove è caduto a terra. Ho sentito gli argentini della Fiorentina e Palladino"

Palladino ci ha ringraziati per il bel gesto

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha preso la parola ai microfoni di TMW e degli altri media presenti al Gran Galà del Calcio AIC. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo vissuto il malore di Bove con tanta preoccupazione, è stato un momento brutto, ma è importante che ora il ragazzo stia bene. Ho sentito i compagni argentini della Fiorentina e il mister Palladino, ci ha ringraziato per il gesto che abbiamo avuto. Per noi dell'Inter la partita è finita lì, conta la salute di Edoardo, gli mando un forte abbraccio".

https://www.labaroviola.com/thuram-quando-bove-e-caduto-a-terra-non-ho-avuto-il-coraggio-di-avvicinarmi-poi-ho-sentito-che-stava-respirando/279245/