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Cesari attacca: "Giallo a Lautaro Martinez? E' stato Dragowski a franargli addosso"

L'esperto ed ex arbitro Cesari, ha analizzato il discusso contatto Lautaro-Dragowski con la viola che chiedeva l'espulsione dell'attaccante interista. Ecco le sue parole: "Il fallo? Ha innervosito mol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 12:14
Cesari attacca: "Giallo a Lautaro Martinez? E' stato Dragowski a franargli addosso" -
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L'esperto ed ex arbitro Cesari, ha analizzato il discusso contatto Lautaro-Dragowski con la viola che chiedeva l'espulsione dell'attaccante interista. Ecco le sue parole: "Il fallo? Ha innervosito moltissimo Lautaro e poi qualche minuto dopo è stato ammonito anche per questo. Il portiere della Fiorentina sbaglia il tempo dell’intervento. Mariani dà fallo contro il centravanti dell’Inter e invece è fallo dell’estremo difensore. Il var non poteva intervenire ma l’arbitro è davanti al giocatore e vede che non commette alcun tipo di fallo. E’ evidente che sia il portiere viola a franargli addosso.

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