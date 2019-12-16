Cesari attacca: "Giallo a Lautaro Martinez? E' stato Dragowski a franargli addosso"

L'esperto ed ex arbitro Cesari, ha analizzato il discusso contatto Lautaro-Dragowski con la viola che chiedeva l'espulsione dell'attaccante interista. Ecco le sue parole: "Il fallo? Ha innervosito mol...

L'esperto ed ex arbitro Cesari, ha analizzato il discusso contatto Lautaro-Dragowski con la viola che chiedeva l'espulsione dell'attaccante interista. Ecco le sue parole: "Il fallo? Ha innervosito moltissimo Lautaro e poi qualche minuto dopo è stato ammonito anche per questo. Il portiere della Fiorentina sbaglia il tempo dell’intervento. Mariani dà fallo contro il centravanti dell’Inter e invece è fallo dell’estremo difensore. Il var non poteva intervenire ma l’arbitro è davanti al giocatore e vede che non commette alcun tipo di fallo. E’ evidente che sia il portiere viola a franargli addosso.