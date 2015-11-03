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Notizie Cesari Fiorentina

Cesari incredulo: "Non ha senso l'intervento del VAR, Piccoli e Baschirotto si trattengono a vicenda"

05 gennaio 2026 12:10

Cesari: "Secondo la UEFA e la FIFA è giusto revocare il calcio di rigore su Vlahovic, non c'è fallo di Pablo Marì"

24 novembre 2025 16:58

Cesari: "Comuzzo fa una follia, è un tentativo di strangolamento ed era un rigore molto evidente"

30 ottobre 2025 14:19

Cesari: "Il gol dell'Inter è arrivato per colpa di un protocollo preistorico. Introdurrei VAR a chiamata"

13 febbraio 2025 16:04

Cesari denuncia il favore per l'Atalanta: "Che errore il rigore non dato al Cagliari, ma il Var dov'era?

16 dicembre 2024 14:18

Cesari e Trevisani attaccano Ranieri per la gomitata: "Ma che roba è?" e poi: "Va internato chi fa cosi"

21 ottobre 2024 14:39

Cesari: "Ci vorrebbe un ex calciatore al Var, i due capitani dovrebbero andare al monitor con l'arbitro"

10 ottobre 2024 12:33

Cesari: "Su rigore Ikonè immagini poco chiare. Sembra che Tomori colpisca la scarpa del francese"

14 novembre 2022 12:20

Cesari demolisce Orsato: "Colpo alla testa di Martinez Quarta è evidente, doveva andare al Var"

12 settembre 2022 12:27

Sconcerti ricorda: "Quando ero dirigente della Fiorentina davo gadget di Firenze agli arbitri"

17 gennaio 2022 01:51

Cesari attacca: "Giallo a Lautaro Martinez? E' stato Dragowski a franargli addosso"

16 dicembre 2019 12:14

Cesari: "Guida è stato troppo timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions. Doveva rivedere le immagini al monitor"

28 ottobre 2019 11:24

Cesari a Tiki Taka: "Mazzarri sbaglia a lamentarsi, quello su Belotti non è rigore"

30 ottobre 2018 00:53

Cesari: "Gli arbitri non vogliono il Var, limita il loro potere decisionale"

02 ottobre 2018 13:24

Cesari: "È inaccettabile che Guida non sia andato a rivedere le immagini del Var"

13 febbraio 2018 12:07

Cesari: "Non può essere fischiato fuorigioco perchè la palla la passa Alex Sandro"

10 febbraio 2018 13:02

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