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Cesari: "Non può essere fischiato fuorigioco perchè la palla la passa Alex Sandro"

Fa discutere il rigore negato alla Fiorentina con l'ausilio del VAR nel corso del primo tempo della sfida con la Juventus. Su Premium Sport, l'ex arbitro Graziano Cesari, ha analizzato l'episodio: "An...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2018 13:02
Cesari: "Non può essere fischiato fuorigioco perchè la palla la passa Alex Sandro" -
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Fa discutere il rigore negato alla Fiorentina con l'ausilio del VAR nel corso del primo tempo della sfida con la Juventus. Su Premium Sport, l'ex arbitro Graziano Cesari, ha analizzato l'episodio: "Andava fischiato il fallo di Simeone su Alex Sandro, ma poi è il bianconero a toccare il pallone, quindi non può essere fischiato un fuorigioco. O fallo per la Juve o rigore Viola. Ma Guida non va mai a rivedere l'azione".

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