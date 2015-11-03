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Notizie Fioentina Fiorentina

Castrovilli: "Siamo cresciuti nel finale, ma dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che creiamo"

06 novembre 2021 19:02

I tifosi viola non ci stanno e lanciano la raccolta firme: "Lasciateci la fascia di Davide"

05 settembre 2018 22:25

Corvino: "Resterò in viola, Chiesa giocherà in una Fiorentina più forte. Badelj..."

28 marzo 2018 19:46

Cesari: "Non può essere fischiato fuorigioco perchè la palla la passa Alex Sandro"

10 febbraio 2018 13:02

Sousa e una rottura ricca di retroscena, dal divieto di affacciarsi sul campo di allenamento ai doppi alberghi

22 maggio 2017 11:35

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