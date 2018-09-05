I tifosi viola non ci stanno e lanciano la raccolta firme: "Lasciateci la fascia di Davide"

Ha creato numerose polemiche a Firenze la regola per quale è obbligatorio per i calciatori mettere la fascia da capitano omologata dalla Lega Calcio. Pezzella si è ribellato alla regola, e la Federazi...

Ha creato numerose polemiche a Firenze la regola per quale è obbligatorio per i calciatori mettere la fascia da capitano omologata dalla Lega Calcio. Pezzella si è ribellato alla regola, e la Federazione per il momento non lo ha sanzionato. Tuttavia, il Giudice Sportivo ha comunicato che ci saranno multe salate se il capitano viola continuerà a trasgredire a questa nuova norma.

I tifosi viola, indignati, hanno lanciato la petizione online per far tenere al capitano viola la fascia dedicata al numero 13 viola. Secondo i supporter infatti la Lega Calcio non dovrebbe impedire a dei ragazzi di ricordare il loro capitano scomparso prematuramente e dovrebbe invece concentrarsi su problematiche più importanti.

Chi lo desidera, può trovare la petizione a questo link.

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