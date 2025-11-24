24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:54

Cesari: “Secondo la UEFA e la FIFA è giusto revocare il calcio di rigore su Vlahovic, non c’è fallo di Pablo Marì”

Redazione

24 Novembre · 16:58

Aggiornamento: 24 Novembre 2025 · 16:58

Graziano Cesari analizza il penalty concesso e poi tolto alla Juventus e la legittimità dell'intervento del VAR

L’ex arbitro Graziano Cesari, ha commentato a Sportmediaset il rigore negato alla Juventus contro la Fiorentina: “Il Var non può captare il braccio sinistro di Pablo Mari che commette il fallo, o il braccio destro di Vlahovic che commette una trattenuta. Quindi si fida della parte finale, e inevitabilmente fischia il calcio di rigore. Mari va giù col piede sinistro: tocco col piede destro di Vlahovic. Inciampo o sgambetto? Vlahovic si attacca a Pablo Mari perché non vuole farlo girare velocemente, la maglia si deforma e inevitabilmente anche Mari si attacca al centravanti della Juve”.

Aggiunge: “Qui non c’è un fallo in contemporanea: c’è uno che fa il primo e l’altro che risponde. Il Var deve intervenire in certe situazioni a supporto del direttore di gara. Questo calcio di rigore è stato sottoposto a Uefa e Fifa, che hanno dato esito positivo sull’intervento del Var e hanno detto che questo non è calcio di rigore”.

