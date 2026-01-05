Cesari incredulo: “Non ha senso l’intervento del VAR, Piccoli e Baschirotto si trattengono a vicenda”

L’ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto a Sportmediaset sul rigore non dato alla Fiorentina, queste le sue parole sul tema:

“La Penna dà il rigore ed è deciso. Poi vanno a vedere la trattenuta. Ma qui tutti si trattengono, l’attaccante sente l’avversario ed il difensore fa lo stesso. Baschirotto dice che è stato tirato al collo. Al VAR fanno vedere queste immagini e lui inevitabilmente decide per la revoca del rigore. Gli fanno vedere solo questa immagine, ma non ha senso l’intervento del VAR. Questa è una situazione di grande imbarazzo, stiamo arrivando alla moviola in campo. Mi assumo la responsabilità di dire che se fossi il designatore Marini sta fermo per un sacco di tempo, ma tanto tanto.”