Cesari: "Comuzzo fa una follia, è un tentativo di strangolamento ed era un rigore molto evidente"

L'ex arbitro è intervenuto per commentare il rigore non dato ieri all'Inter quando il punteggio era sullo 0-0

A Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto per parlare del rigore non dato oggi da Sozza all'Inter per un fallo di Comuzzo su Pio Esposito in area di rigore all'inizio del secondo tempo: "Comuzzo fa una follia perché mette il braccio intorno al collo di Esposito e lo tira giù, è un rigore netto che non capisco come si faccia a non fischiare perché lo vedi anche senza VAR, in più il VAR doveva richiamare Sozza per fargli correggere l'errore. Lo vedo come un tentativo di strangolamento è un cravattone e non si può vedere, è un'immagine inquietante."