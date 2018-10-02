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Cesari: "Gli arbitri non vogliono il Var, limita il loro potere decisionale"

L'ex arbitro ed oggi opinionista tv, Graziano Cesari, ha detto la sua sul Var. Queste le sue parole nel corso della trasmissione Tiki Taka, condotta da Pierluigi Pardo: "C'è una distonia tra gli arbit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 13:24
Cesari: "Gli arbitri non vogliono il Var, limita il loro potere decisionale" -
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L'ex arbitro ed oggi opinionista tv, Graziano Cesari, ha detto la sua sul Var. Queste le sue parole nel corso della trasmissione Tiki Taka, condotta da Pierluigi Pardo: "C'è una distonia tra gli arbitri, in campo con il fischietto, è quelli che guardano le immagini. Gli arbitri hanno un atteggiamento ambiguo nei confronti della tecnologia. Ho la sensazione che molti non la vogliano, perché limita un potere decisionale che loro rivendicano per sé".

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