Cesari a Tiki Taka: "Mazzarri sbaglia a lamentarsi, quello su Belotti non è rigore"
Nel corso di Tiki Taka ha parlato l'ex arbitro Graziano Cesari delle lamentele di Walter Mazzarri dopo Torino-Fiorentina: "Il giallo per Vitor Hugo c'era, ma il contatto tra Biraghi e Belotti nel fina...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 00:53
Nel corso di Tiki Taka ha parlato l'ex arbitro Graziano Cesari delle lamentele di Walter Mazzarri dopo Torino-Fiorentina: "Il giallo per Vitor Hugo c'era, ma il contatto tra Biraghi e Belotti nel finale non è assolutamente mai rigore. Le proteste di Mazzarri sono state fuori luogo"