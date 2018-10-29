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Cesari a Tiki Taka: "Mazzarri sbaglia a lamentarsi, quello su Belotti non è rigore"

Nel corso di Tiki Taka ha parlato l'ex arbitro Graziano Cesari delle lamentele di Walter Mazzarri dopo Torino-Fiorentina: "Il giallo per Vitor Hugo c'era, ma il contatto tra Biraghi e Belotti nel fina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 00:53
Cesari a Tiki Taka: "Mazzarri sbaglia a lamentarsi, quello su Belotti non è rigore" -
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Nel corso di Tiki Taka ha parlato l'ex arbitro Graziano Cesari delle lamentele di Walter Mazzarri dopo Torino-Fiorentina: "Il giallo per Vitor Hugo c'era, ma il contatto tra Biraghi e Belotti nel finale non è assolutamente mai rigore. Le proteste di Mazzarri sono state fuori luogo"

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