Cesari e Trevisani attaccano Ranieri per la gomitata: "Ma che roba è?" e poi: "Va internato chi fa cosi"

Ha rischiato molto Luca Ranieri durante Lecce-Fiorentina quando ha colpito Kristovic con una gomitata nel secondo tempo

Nel corso della trasmissione Pressing hanno evidenziato la gomitata di Ranieri in Lecce-Fiorentina, sul punteggio di 0-6, queste le parole di Graziano Cesari e di Riccardo Trevisani che hanno commentato cosi:

Cesari: "Siamo sul 6 a 0 per la Fiorentina, guardate questo intervento di Ranieri sulla faccia del centravanti del Lecce. Ammonito. Guardate come salta Ranieri, come l'arbitro è vicino e come il Var non intervenga. Ma che roba è? Ma che roba è? Sul 6-0, ma se non interveniamo in questi casi allora facciamo diventare lecite queste condotte se non intervengono gli arbitri"

Trevisani: "Uno che interviene cosi sul 6-0 cosi va internato, sul 6-0 al novantesimo..."

I TEMPI DI RECUPERO DI GUDMUNDSSON E KEAN

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