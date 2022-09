Cesari demolisce Orsato: “Colpo alla testa di Martinez Quarta è evidente, doveva andare al Var”

Nel corso della puntata di Pressing in onda su Italia Uno, il moviolista ed ex arbitro Graziano Cesari ha parlato dell’episodio da moviola accaduto in Bologna-Fiorentina in occasione del gol del 2-1 di Arnautovic, queste le sue parole:

“Kasius non può assolutamente prendere il pallone perchè davanti a lui c’è Martinez Quarta, la revisione al Var dura 4 minuti e in quei 4 minuti Orsato sarebbe dovuto andarlo a rivedere. Il colpo alla nuca è un colpo che c’è, si tratta di un colpo forte e un colpo che non permette a Quarta di prendere il pallone”

CHIARO ED EVIDENTE ERRORE, TERZO ERRORE ARBITRALE CONTRO LA FIORENTINA