Cesari: "Su rigore Ikonè immagini poco chiare. Sembra che Tomori colpisca la scarpa del francese"
L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato il rigore non fischiato alla Fiorentina ieri contro il Milan a San Siro
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 12:20
Graziani Cesari ha parlato a Pressing degli episodi di Milan-Fiorentina. Queste le sue parole:
"Sul rigore di Ikonè non ci sono immagini chiarissime. In un video si vede che non c'è mai contatto tra le due gambe. C'è prima il contatto sul pallone. Su un'altra immagine si vede che Tomori che prende la scarpetta di Ikonè e li sembra molto rigore".
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