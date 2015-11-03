Notizie Tomori Fiorentina

Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina
08 gennaio 2026 23:03
Figuraccia per Richards, sbaglia per tutta l'intervista il nome di Tomori e poi gli ride in faccia
22 aprile 2023 20:07
C'è un milanista onesto, Ambrosini: "C'era il rigore per la Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè"
17 novembre 2022 16:25
Scrive "C'è il rigore alla Fiorentina per fallo Tomori su Ikonè". Tifosi del Milan gli augurano un tumore
15 novembre 2022 13:17
Trevisani: "Tomori ha fatto un intervento eccezionale. Il calcio è uno sport di contatto"
15 novembre 2022 12:08
Bergonzi: "II tocco di Tomori sul pallone è evidente. Dare rigore avrebbe fatto infuriare i rossoneri"
15 novembre 2022 10:24
Cesari: "Su rigore Ikonè immagini poco chiare. Sembra che Tomori colpisca la scarpa del francese"
14 novembre 2022 12:20
Tomori out per infortunio, dopo Rebic si ferma anche lui. Salta Fiorentina-Milan
20 novembre 2021 10:09
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