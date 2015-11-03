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Notizie Tomori Fiorentina

Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina

08 gennaio 2026 23:03

Figuraccia per Richards, sbaglia per tutta l'intervista il nome di Tomori e poi gli ride in faccia

22 aprile 2023 20:07

C'è un milanista onesto, Ambrosini: "C'era il rigore per la Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè"

17 novembre 2022 16:25

Scrive "C'è il rigore alla Fiorentina per fallo Tomori su Ikonè". Tifosi del Milan gli augurano un tumore

15 novembre 2022 13:17

Trevisani: "Tomori ha fatto un intervento eccezionale. Il calcio è uno sport di contatto"

15 novembre 2022 12:08

Bergonzi: "II tocco di Tomori sul pallone è evidente. Dare rigore avrebbe fatto infuriare i rossoneri"

15 novembre 2022 10:24

Cesari: "Su rigore Ikonè immagini poco chiare. Sembra che Tomori colpisca la scarpa del francese"

14 novembre 2022 12:20

Tomori out per infortunio, dopo Rebic si ferma anche lui. Salta Fiorentina-Milan

20 novembre 2021 10:09

Ghali litiga Salvini: "Che esulti al gol di Tomori, è un negro come me e quelli che fai morire in mare"

08 novembre 2021 13:39

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