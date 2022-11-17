C'è un milanista onesto, Ambrosini: "C'era il rigore per la Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè"

Massimo Ambrosini ha parlato della Fiorentina e di tutti i temi legati alla squadra viola dopo la partita contro il Milan

Massimo Ambrosini, ex colonna del Milan ma che ha militato per una stagione anche nella Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Secondo me non c’è fallo di Terracciano da parte di Rebic, mentre per quanto riguarda il rigore per il fallo di Tomori su Ikonè, quello poteva essere fischiato tranquillamente. La Fiorentina ha sprecato una grande occasione a Milano, voleva la vittoria più del Milan. Jovic secondo me non è una seconda punta, gli manca del minutaggio, comunque fossi nella società viola non prenderei a gennaio un altro attaccante. Potrebbe far abbassare il morale a Cabral e Jovic. Gonzalez? Non so cosa sia successo nella gestione del calciatore, ma deve essere lui a dimostrare di voler far bene. Il passo iniziale deve farlo Gonzalez”.

L'ANNUNCIO DI ANGELO GIORGETTI

https://www.labaroviola.com/giorgetti-annuncia-si-sono-riaperti-i-rapporti-tra-la-fiorentina-e-lempoli-bajrami-e-zurkowski-non-preclusi/192832/