Giorgetti annuncia: "Si sono riaperti i rapporti tra la Fiorentina e l'Empoli. Bajrami e Zurkowski non preclusi"

Gli ultimi giorni di mercato sono stati delicati sul fronte Firenze-Empoli, con il rapporto tra le due squadre messo fortemente in discussione

Il giornalista Angelo Giorgetti, firma prestigiosa de La Nazione, ha parlato dei rapporti tra Empoli e Fiorentina, che sembravano chiusi dopo le ultime vicende estive, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Da quanto mi risulta si sono riaperti i rapporti con l'Empoli dopo una grande freddezza, quindi Bajrami non è una pista tramontata, come Zurkowski che potrebbe andare all'Empoli a gennaio. Uno dei motivi che ha fatto litigare i due club è stato Parisi, lui sarebbe arrivato come vice Biraghi, adesso andrebbe capito anche il futuro del capitano"

LE PAROLE DI SCALONI METTONO IN DISCUSSIONE NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/scaloni-fa-preoccupare-nico-gonzalez-non-idoneo-a-giocare-non-posso-garantire-che-stia-bene/192753/