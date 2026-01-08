9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 01:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina

News

Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina

Redazione

8 Gennaio · 23:03

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 23:03

TAG:

FiorentinaGenoaMilantomori

Condividi:

di

Diffidato, il difensore rossonero salterà la sfida del Franchi dopo il giallo rimediato stasera nel pari di S.Siro contro il Genoa

Serata amara per Fikayo Tomori e per il Milan. Nel match di questa sera contro il Genoa, terminato 1-1 con un finale rocambolesco, il difensore inglese è stato ammonito, un cartellino pesante visto che era in regime di diffida. La sanzione farà scattare automaticamente la squalifica, costringendolo a saltare la delicata sfida di domenica prossima allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Un’assenza non banale per Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare a uno dei punti fermi della retroguardia rossonera in un match cruciale per la classifica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio