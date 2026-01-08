Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina

Serata amara per Fikayo Tomori e per il Milan. Nel match di questa sera contro il Genoa, terminato 1-1 con un finale rocambolesco, il difensore inglese è stato ammonito, un cartellino pesante visto che era in regime di diffida. La sanzione farà scattare automaticamente la squalifica, costringendolo a saltare la delicata sfida di domenica prossima allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Un’assenza non banale per Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare a uno dei punti fermi della retroguardia rossonera in un match cruciale per la classifica.