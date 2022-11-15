Trevisani: "Tomori ha fatto un intervento eccezionale. Il calcio è uno sport di contatto"

Direttamente dagli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così dell'intervento di Tomori su Ikone in Milan-Fiorentina: "Il calcio è uno sport di contatto. Un contatto come quello tra Tomori...

Direttamente dagli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così dell'intervento di Tomori su Ikone in Milan-Fiorentina: "Il calcio è uno sport di contatto. Un contatto come quello tra Tomori e Ikone non lo fischiano nemmeno a centrocampo. In Champions League e in Europa sono interventi che non fischiano mai. Tomori ha fatto un intervento eccezionale, allungandosi tutto e prendendo con la punta il pallone. In Premier League o in Champions League non avrebbero nemmeno fatto il check al VAR".

NAZIONE SVELA: "INCONTRO BARONE-GRAVINA A COVERCIANO"

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