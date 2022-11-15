Scrive "C'è il rigore alla Fiorentina per fallo Tomori su Ikonè". Tifosi del Milan gli augurano un tumore

Il post Milan-Fiorentina sta facendo molto discutere con l'arbitro Sozza che ha commesso errori gravi in favore del Milan

Purtroppo c'è qualche tifoso del Milan che non ha preso bene la moviola della gara contro la Fiorentina. È successo che la principale pagina Twitter che si occupa di errori arbitrali ha fatto notare l'errore di Sozza in Milan-Fiorentina, con il mancato rigore concesso alla squadra viola per il fallo di Tomori su Ikonè. Questo parere però non è stato accolto con soddisfazione dal popolo rossonero e qualcuno ha pensato bene di augurare un tumore all'autore della moviola. Un gesto vergognoso e inqualificabile

PER L'AIA UNICO ERRORE E' QUELLO SU DUNCAN, GOL DEL MILAN DA ANNULLARE

https://www.labaroviola.com/niente-stop-per-sozza-per-laia-unico-errore-suo-contatto-rebic-duncan-e-da-gennaio-sara-un-arbitro-internazionale/192535/