Bergonzi: "II tocco di Tomori sul pallone è evidente. Dare rigore avrebbe fatto infuriare i rossoneri"
Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, Mauro Bergonzi, ha detto la sua sull'arbitro Sozza e gli episodi arbitrali durante la sfida a San Siro tra Milan e Fiorentina: "Sozza è il miglior talento...
Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, Mauro Bergonzi, ha detto la sua sull'arbitro Sozza e gli episodi arbitrali durante la sfida a San Siro tra Milan e Fiorentina: "Sozza è il miglior talento arbitrale d'Italia, ha un futuro radioso. Mi piace il suo temperamento, il suo carattere e il suo modo di approcciarsi. Ma poi ci sono gli episodi, caratterizzato spesso da scelte soggettive, complicate in determinate circostanze".
RIGORE "Concedere il rigore alla Fiorentina avrebbe fatto infuriare i tifosi rossoneri. Ma ha deciso di non fischiare il penalty, il tocco di Tomori sul pallone è evidente. Sozza ha visto ciò che un arbitro avrebbe visto in campo. Il contatto con Ikonè non è stato visibile. Secondo voi è un errore se c'è un equilibrio tra diversi pareri. Il Var dovrebbe evitare gli erorri, se si fosse guardato nuovamente l'episodio, l'arbitro avrebbe potuto fischiare anche il rigore alla Fiorentina".
NIENTE STOP PER SOZZA: PER L’AIA UNICO ERRORE SU CONTATTO REBIC-DUNCAN. E DA GENNAIO SARÀ UN ARBITRO INTERNAZIONALE
https://www.labaroviola.com/niente-stop-per-sozza-per-laia-unico-errore-suo-contatto-rebic-duncan-e-da-gennaio-sara-un-arbitro-internazionale/192535/