Bergonzi: "II tocco di Tomori sul pallone è evidente. Dare rigore avrebbe fatto infuriare i rossoneri"

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, Mauro Bergonzi, ha detto la sua sull'arbitro Sozza e gli episodi arbitrali durante la sfida a San Siro tra Milan e Fiorentina: "Sozza è il miglior talento...

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, Mauro Bergonzi, ha detto la sua sull'arbitro Sozza e gli episodi arbitrali durante la sfida a San Siro tra Milan e Fiorentina: "Sozza è il miglior talento arbitrale d'Italia, ha un futuro radioso. Mi piace il suo temperamento, il suo carattere e il suo modo di approcciarsi. Ma poi ci sono gli episodi, caratterizzato spesso da scelte soggettive, complicate in determinate circostanze".

RIGORE "Concedere il rigore alla Fiorentina avrebbe fatto infuriare i tifosi rossoneri. Ma ha deciso di non fischiare il penalty, il tocco di Tomori sul pallone è evidente. Sozza ha visto ciò che un arbitro avrebbe visto in campo. Il contatto con Ikonè non è stato visibile. Secondo voi è un errore se c'è un equilibrio tra diversi pareri. Il Var dovrebbe evitare gli erorri, se si fosse guardato nuovamente l'episodio, l'arbitro avrebbe potuto fischiare anche il rigore alla Fiorentina".

https://www.labaroviola.com/niente-stop-per-sozza-per-laia-unico-errore-suo-contatto-rebic-duncan-e-da-gennaio-sara-un-arbitro-internazionale/192535/