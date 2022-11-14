Dramma Pioli in Milan-Fiorentina, scopre della morte del cognato al fischio finale, scappa via

Non è stato un finale di partita da ricordare per Stefano Pioli, l'allenatore del Milan ha subito un grave lutto durante la gara

Milano, 14 novembre 2022 – Un grave lutto ha colpito il tecnico del Milan, Stefano Pioli, che nella giornata di ieri, a ridosso della fine del match casalingo di ieri sera contro la Fiorentina, ha ricevuto la notizia della morte del cognato. Per questo motivo, ovviamente, l’allenatore emiliano non si è presentato davanti ai microfoni per le interviste post partita lasciando la parola al direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, e in conferenza stampa a Sandro Tonali.

A dare il triste annuncio è lo stesso club rossonero: “Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca”. Al tweet del Milan hanno subito risposto centinaia di tifosi rossoneri che hanno voluto esprimere la loro vicinanza a Pioli in questo difficile momento. Lo riporta Il Giorno

IKONÈ POSTA IMMAGINE E SBUGIARDA LE MOVIOLE

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