Notizie Lutto Fiorentina

Calcio in lutto, addio ad Evaristo Beccalossi: aveva 69 anni
06 maggio 2026 08:46
Lutto nel giornalismo fiorentino: ci ha lasciato Raffaello Paloscia, penna illustre del mondo viola
25 ottobre 2025 20:28
Il cordoglio del Presidente Commisso e della Fiorentina per Pin: "Rimarrà per sempre nella storia gigliata"
22 luglio 2025 17:33
Lutto in casa Fiorentina. Ci lascia Celeste Pin, ex difensore e bandiera della Fiorentina. Aveva 64 anni
22 luglio 2025 17:06
Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"
27 aprile 2025 22:05
Lutto per Ikonè, è scomparso il padre Gilbert. Le condoglianze di Commisso e della Fiorentina
08 novembre 2024 19:36
Lutto in casa Fiorentina: è scomparsa la madre del preparatore portieri Savorani. Il cordoglio del club Viola
07 aprile 2024 18:56
Scomparso l'autore di Dragon Ball, anche il calcio italiano lo ha voluto ricordare
08 marzo 2024 23:17
Dramma Pioli in Milan-Fiorentina, scopre della morte del cognato al fischio finale, scappa via
14 novembre 2022 12:11
Lutto nel mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi a 71 anni
20 febbraio 2021 14:28
20 anni fa la morte di Nicolò Galli: il ricordo della scomparsa del figlio d'arte
09 febbraio 2021 13:13
Lutto per Vincenzo Montella, è scomparso il padre Nicola. Il cordoglio della Fiorentina
05 novembre 2020 18:22
Scomparso il giornalista Gianfranco De Laurentiis. Aveva 81 anni. Le condoglianze della redazione di Labaroviola
14 ottobre 2020 13:17
Lutto, la Fiorentina si stringe intorno a Marco Masini: è morto il padre
20 giugno 2020 08:23
Lutto, questa notte è scomparso il tifoso viola Giuliano Baglioni, babbo di Chiara
04 maggio 2020 15:51
Lutto, si è spento Bertini l'ex difensore viola, era malato di SLA dal 2016
03 dicembre 2019 12:14
Lutto nella Fiorentina: È scomparso lo storico magazziniere Giuliano. Il cordoglio della società viola
25 novembre 2019 12:48
Lutto nel calcio, è scomparso il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi
02 ottobre 2019 23:30
È morto l'ex calciatore dell'Atletico Madrid, Josè Antonio Reyes in un incidente automobilistico
01 giugno 2019 13:49
ACF, la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Wanda Ferragamo
21 ottobre 2018 15:14
ACF, cordoglio per la scomparsa di Chiara Baglioni, giornalista di Violanews
02 aprile 2018 11:11
Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."
29 marzo 2018 13:36
Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli"
13 marzo 2018 17:37
Ferrero: "Dolore troppo grande, bel segnale di unità non aver giocato. Ai miei ragazzi ho detto..."
05 marzo 2018 15:47
Astori verrà ricordato con 1' di silenzio in Champions ed Europa League. Il mondo del calcio rende omaggio a Davide.
05 marzo 2018 15:27
Mastella: "DDV straziato da questa tragedia, la Fiorentina aiuterà la famiglia. Domenica..."
05 marzo 2018 15:11
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