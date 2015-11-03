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Notizie Lutto Fiorentina

Calcio in lutto, addio ad Evaristo Beccalossi: aveva 69 anni

06 maggio 2026 08:46

Lutto nel giornalismo fiorentino: ci ha lasciato Raffaello Paloscia, penna illustre del mondo viola

25 ottobre 2025 20:28

Il cordoglio del Presidente Commisso e della Fiorentina per Pin: "Rimarrà per sempre nella storia gigliata"

22 luglio 2025 17:33

Lutto in casa Fiorentina. Ci lascia Celeste Pin, ex difensore e bandiera della Fiorentina. Aveva 64 anni

22 luglio 2025 17:06

Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"

27 aprile 2025 22:05

Lutto per Ikonè, è scomparso il padre Gilbert. Le condoglianze di Commisso e della Fiorentina

08 novembre 2024 19:36

Lutto in casa Fiorentina: è scomparsa la madre del preparatore portieri Savorani. Il cordoglio del club Viola

07 aprile 2024 18:56

Scomparso l'autore di Dragon Ball, anche il calcio italiano lo ha voluto ricordare

08 marzo 2024 23:17

Dramma Pioli in Milan-Fiorentina, scopre della morte del cognato al fischio finale, scappa via

14 novembre 2022 12:11

Lutto nel mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi a 71 anni

20 febbraio 2021 14:28

20 anni fa la morte di Nicolò Galli: il ricordo della scomparsa del figlio d'arte

09 febbraio 2021 13:13

Lutto per Vincenzo Montella, è scomparso il padre Nicola. Il cordoglio della Fiorentina

05 novembre 2020 18:22

Scomparso il giornalista Gianfranco De Laurentiis. Aveva 81 anni. Le condoglianze della redazione di Labaroviola

14 ottobre 2020 13:17

Lutto, la Fiorentina si stringe intorno a Marco Masini: è morto il padre

20 giugno 2020 08:23

Lutto, questa notte è scomparso il tifoso viola Giuliano Baglioni, babbo di Chiara

04 maggio 2020 15:51

Lutto, si è spento Bertini l'ex difensore viola, era malato di SLA dal 2016

03 dicembre 2019 12:14

Lutto nella Fiorentina: È scomparso lo storico magazziniere Giuliano. Il cordoglio della società viola

25 novembre 2019 12:48

Lutto nel calcio, è scomparso il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi

02 ottobre 2019 23:30

È morto l'ex calciatore dell'Atletico Madrid, Josè Antonio Reyes in un incidente automobilistico

01 giugno 2019 13:49

ACF, la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Wanda Ferragamo

21 ottobre 2018 15:14

ACF, cordoglio per la scomparsa di Chiara Baglioni, giornalista di Violanews

02 aprile 2018 11:11

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli"

13 marzo 2018 17:37

Ferrero: "Dolore troppo grande, bel segnale di unità non aver giocato. Ai miei ragazzi ho detto..."

05 marzo 2018 15:47

Astori verrà ricordato con 1' di silenzio in Champions ed Europa League. Il mondo del calcio rende omaggio a Davide.

05 marzo 2018 15:27

Mastella: "DDV straziato da questa tragedia, la Fiorentina aiuterà la famiglia. Domenica..."

05 marzo 2018 15:11

Lutto, si è spento Pietro Biagioli a 88 anni. Ha vissuto una vita al servizio della Fiorentina, il ricordo delle "glorie viola"...

04 settembre 2017 13:46

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