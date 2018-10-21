ACF, la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Wanda Ferragamo
Questo il comunicato della Fiorentina in relazione alla scelta della squadra viola di commemorare la scomparsa della Sig.ra Wanda Ferragamo con il lutto al braccio:“La Fiorentina partecipa al dolore c...
Questo il comunicato della Fiorentina in relazione alla scelta della squadra viola di commemorare la scomparsa della Sig.ra Wanda Ferragamo con il lutto al braccio:
“La Fiorentina partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Ferragamo per la scomparsa della Signora Wanda, personaggio di grandi doti manageriali ed umane, che con il suo operato ha contribuito a portare ulteriore notorietà e lavoro alla città di Firenze.
Oggi la squadra scenderà in campo contro il Cagliari con il lutto al braccio per onorarne la memoria”.