Calcio in lutto, addio ad Evaristo Beccalossi: aveva 69 anni

L’ex calciatore dell’Inter era in gravi condizioni da circa un anno

Lutto nel mondo del calcio, si è spento a Brescia Evaristo Beccalossi, l’ex calciatore dell’Inter aveva 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni. Egli con i nerazzurri vinse uno scudetto ed una Coppa Italia.

Le sue condizioni erano gravi da circa un anno in seguito al malore accusato ed al lungo periodo di coma. L’ex giocatore si è spento nella notte tra martedì e mercoledì alla Poliambulanza dove si trovava ricoverato.