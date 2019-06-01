È morto l'ex calciatore dell'Atletico Madrid, Josè Antonio Reyes in un incidente automobilistico
Tragendia nel mondo del calcio. È morto José Antonio Reyes, ex calciatore di Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia. Quest’anno aveva giocato con il club dell’Estremadura, ha perso la vita in un inci...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2019 13:49
Tragendia nel mondo del calcio. È morto José Antonio Reyes, ex calciatore di Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia. Quest’anno aveva giocato con il club dell’Estremadura, ha perso la vita in un incidente stradale a Siviglia. Aveva solamente 35 anni, era un giocatore straordinario.
Alfredo Pedullà