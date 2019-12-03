Lutto, si è spento Bertini l'ex difensore viola, era malato di SLA dal 2016

E' morto in una clinica romana Giovanni Bertini. Lo apprende l'ANSA. Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio '51, Bertini, detto "Giovannone", giocò da difensore negli anni '70 con R...

E' morto in una clinica romana Giovanni Bertini. Lo apprende l'ANSA. Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio '51, Bertini, detto "Giovannone", giocò da difensore negli anni '70 con Roma, Fiorentina, Ascoli, Catania, Benevento. Prima che nel giugno 2016 gli venisse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica era stato opinionista, tra le altre emittenti, di Tv2000.

Ansa.it