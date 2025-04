Il Lecce è in campo a Bergamo con un’anonima casacca bianca, senza colori, stemmi e loghi ma con un messaggio inequivocabile ben stampato sul davanti. La gara con l’Atalanta originariamente in programma venerdì alle 20.45, era stata rinviata per la morte improvvisa, nel ritiro di Coccaglio (Brescia) del fisioterapista Graziano Fiorita . Una forma di protesta forte e senza precedenti contro la posizione della Lega di serie A che ha fissato la partita stasera e non, come volevano i pugliesi, Martedì 29.