ACF, cordoglio per la scomparsa di Chiara Baglioni, giornalista di Violanews

La proprietà, la dirigenza, lo squadra e tutto lo staff di Fiorentina Women's FC si stringono attorno alla famiglia di Chiara Baglioni

La proprietà, la dirigenza, lo squadra e tutto lo staff di Fiorentina Women's FC si stringono attorno alla famiglia di Chiara Baglioni, redattrice di ViolaNews, scomparsa questa notte a soli 30 anni. Chiara ci ha seguito da sempre, fin dalla nostra nascita. Ha raccontato a Firenze le nostre vittorie e le nostre sconfitte, dedicandoci tempo con interviste e approfondimenti.

Tutti i nostri pensieri sono con lei e con i suoi familiari, cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Alle condoglianze della società, si uniscono anche quelle della Redazione di Labaroviola per la scomparsa di una cara collega