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Astori verrà ricordato con 1' di silenzio in Champions ed Europa League. Il mondo del calcio rende omaggio a Davide.

La UEFA ha annunciato che nelle gare di Champions League ed Europa League in programma questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Davide Astori, capitano della Fiorentina tra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 15:27
Astori verrà ricordato con 1' di silenzio in Champions ed Europa League. Il mondo del calcio rende omaggio a Davide. -
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La UEFA ha annunciato che nelle gare di Champions League ed Europa League in programma questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso nella giornata di ieri.

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