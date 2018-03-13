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Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli"

L'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti è stato intervistato in occasione di un evento ad Empoli. Il tecnico toscano ha raccontato le emozioni vissute a proposito della vicenda Astori: "Quello che è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2018 17:37
Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
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L'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti è stato intervistato in occasione di un evento ad Empoli. Il tecnico toscano ha raccontato le emozioni vissute a proposito della vicenda Astori: "Quello che è successo al Franchi lo abbiamo visto tutti e lo abbiamo un po' vissuto anchi nei nostri stadi perché ci ha fatto piacere vivere quel ricordo lì. E questo silenzio non finisce sicuramente al 90° ma ce lo porteremo dietro per il resto della vita perché lui è stato un calciatore speciale sotto molti aspetti e tutte quelle cose che sono state dette e fatte sono giuste viste a chi sono riferite"

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