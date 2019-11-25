Lutto nella Fiorentina: È scomparso lo storico magazziniere Giuliano. Il cordoglio della società viola
Un Lutto ha colpito la grande famiglia viola. E venuto a mancare Giuliano Bartolozzi, storico magazziniere della Fiorentina. Ecco il comunicato ACF:"Tutta la Fiorentina si stringe in un abbraccio comm...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 12:48
Un Lutto ha colpito la grande famiglia viola. E venuto a mancare Giuliano Bartolozzi, storico magazziniere della Fiorentina. Ecco il comunicato ACF:
"Tutta la Fiorentina si stringe in un abbraccio commosso alla famiglia Bartolozzi per la scomparsa di Giuliano, storico magazziniere del Club viola".
"Giuliano ha dimostrato nel corso di tantissime stagioni il suo amore per i nostri colori, tutta la Fiorentina lo ricorda con grande affetto".