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Lutto nel calcio, è scomparso il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi

Dopo una lunga malattia è scomparso all'età di 76 anni il presidente del Sassuolo ed amministratore unico di Mapei Giorgio Squinzi. Dal 2012 al 2016 è stato anche presidente di Confindustria.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 23:30
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Dopo una lunga malattia è scomparso all'età di 76 anni il presidente del Sassuolo ed amministratore unico di Mapei Giorgio Squinzi. Dal 2012 al 2016 è stato anche presidente di Confindustria.

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