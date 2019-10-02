Lutto nel calcio, è scomparso il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi
Dopo una lunga malattia è scomparso all'età di 76 anni il presidente del Sassuolo ed amministratore unico di Mapei Giorgio Squinzi. Dal 2012 al 2016 è stato anche presidente di Confindustria.
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 23:30
Dopo una lunga malattia è scomparso all'età di 76 anni il presidente del Sassuolo ed amministratore unico di Mapei Giorgio Squinzi. Dal 2012 al 2016 è stato anche presidente di Confindustria.