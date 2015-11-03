Labaro Viola

Notizie Squinzi Fiorentina

Commisso, è il terzo presidente della Serie A più citato sui media sportivi e non solo

23 ottobre 2019 11:49

Ufficiale, dopo la morte di Squinzi arriva il rinvio per Brescia-Sassuolo. Si giocherà il 18 dicembre

03 ottobre 2019 19:05

ACF, il presidente Commisso esprime il proprio cordoglio alla famiglia Squinzi

02 ottobre 2019 23:50

Lutto nel calcio, è scomparso il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi

02 ottobre 2019 23:30

Ex viola, Squinzi su Babacar: "Mi ha deluso"

16 maggio 2018 12:05

Scossa in casa Sassuolo prima della partita contro la Fiorentina, Squinzi esonera Cristian Bucchi

27 novembre 2017 11:18

DiFra: "Non ho firmato con nessuno, ora incontro Squinzi"

20 maggio 2017 16:49

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