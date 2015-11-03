Notizie Squinzi Fiorentina

Commisso, è il terzo presidente della Serie A più citato sui media sportivi e non solo
23 ottobre 2019 11:49
Ufficiale, dopo la morte di Squinzi arriva il rinvio per Brescia-Sassuolo. Si giocherà il 18 dicembre
03 ottobre 2019 19:05
ACF, il presidente Commisso esprime il proprio cordoglio alla famiglia Squinzi
02 ottobre 2019 23:50
Lutto nel calcio, è scomparso il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi
02 ottobre 2019 23:30
Ex viola, Squinzi su Babacar: "Mi ha deluso"
16 maggio 2018 12:05
Scossa in casa Sassuolo prima della partita contro la Fiorentina, Squinzi esonera Cristian Bucchi
27 novembre 2017 11:18
DiFra: "Non ho firmato con nessuno, ora incontro Squinzi"
20 maggio 2017 16:49
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