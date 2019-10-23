Commisso, è il terzo presidente della Serie A più citato sui media sportivi e non solo

Secondo Mediamonitor.it, che analizza oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog, Rocco Commisso è...

Secondo Mediamonitor.it, che analizza oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog, Rocco Commisso è il terzo presidente della Serie A più citato dai media. Al primo posto c'è Squinzi che purtroppo è defunto in questo mese e che è stato citato 2663 volte, al secondo posto con più di 1400 c'è Ferrero che è stato oggetto di manifestazioni di protesta e di un cambio di allenatore. Rocco Commisso ha avuto quasi 1000 citazioni. Il ritorno in Italia del presidente e la vicenda stadio sta tenendo banco sulle trasmissioni sportive.