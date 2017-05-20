DiFra: "Non ho firmato con nessuno, ora incontro Squinzi"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa della sua posizione: “Ci siamo incontrati ieri con la società abbiamo parlato di quella che sarà la programmazione. Incontre...

A cura di Redazione Labaroviola 20 maggio 2017 16:49

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