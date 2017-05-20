DiFra: "Non ho firmato con nessuno, ora incontro Squinzi"
Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa della sua posizione: “Ci siamo incontrati ieri con la società abbiamo parlato di quella che sarà la programmazione. Incontre...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 16:49
Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa della sua posizione: “Ci siamo incontrati ieri con la società abbiamo parlato di quella che sarà la programmazione. Incontrerò anche il dottor Squinzi, magari al convegno Mapei ma non possiamo ancora dire niente. Io non ho assolutamente firmato con nessun altra squadra, anche perchè non sarebbe corretto”.