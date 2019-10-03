Ufficiale, dopo la morte di Squinzi arriva il rinvio per Brescia-Sassuolo. Si giocherà il 18 dicembre
Il Presidente della Lega Professionisti Serie A in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio Squinzi, Patron della società U.S. Sassuolo Calcio; dispone il rinvio della gara, Brescia-Sassuolo,...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 19:05
Il Presidente della Lega Professionisti Serie A in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio Squinzi, Patron della società U.S. Sassuolo Calcio; dispone il rinvio della gara, Brescia-Sassuolo, programmata per venerdì 4 ottobre, con inizio alle 20.45, e valida per la 7a giornata di andata del Campionato di Serie A TIM, a mercoledì 18 dicembre 2019, con inizio alle ore 20.45.
www.legaseriea.it