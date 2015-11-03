Notizie Rinvio Fiorentina

Sabato i funerali del Papa, Lazio-Parma verso il rinvio. Le partite della Domenica si dovrebbero giocare
22 aprile 2025 12:38
Riunione straordinaria della Lega calcio per il recupero di Fiorentina-Inter, prime date utili a Febbraio
02 dicembre 2024 11:19
Renzi: "Questa mattina ho proposto rinvio partita, giocarla è uno sfregio alla nostra terra."
05 novembre 2023 16:08
TMW, la Viareggio Cup è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi
06 marzo 2020 13:22
Ufficiale, rinviate le cinque gare di oggi a porte chiuse. Il 13 maggio il recupero
29 febbraio 2020 12:59
Pistocchi: "Lo sport prevede regole certe e uguali per tutti. E il campionato di calcio non dovrebbe fare eccezione"
29 febbraio 2020 12:41
Ufficiale, dopo la morte di Squinzi arriva il rinvio per Brescia-Sassuolo. Si giocherà il 18 dicembre
03 ottobre 2019 19:05
Primavera, Genoa-Fiorentina è stata rinviata per il maltempo a data da destinarsi
05 maggio 2019 11:21
Rischio rinvio per Pescara - Fiorentina. La squadra viola potrebbe non partire
07 gennaio 2017 10:57
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