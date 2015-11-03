Labaro Viola

Notizie Rinvio Fiorentina

Sabato i funerali del Papa, Lazio-Parma verso il rinvio. Le partite della Domenica si dovrebbero giocare

22 aprile 2025 12:38

Riunione straordinaria della Lega calcio per il recupero di Fiorentina-Inter, prime date utili a Febbraio

02 dicembre 2024 11:19

Renzi: "Questa mattina ho proposto rinvio partita, giocarla è uno sfregio alla nostra terra."

05 novembre 2023 16:08

TMW, la Viareggio Cup è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi

06 marzo 2020 13:22

Ufficiale, rinviate le cinque gare di oggi a porte chiuse. Il 13 maggio il recupero

29 febbraio 2020 12:59

Pistocchi: "Lo sport prevede regole certe e uguali per tutti. E il campionato di calcio non dovrebbe fare eccezione"

29 febbraio 2020 12:41

Ufficiale, dopo la morte di Squinzi arriva il rinvio per Brescia-Sassuolo. Si giocherà il 18 dicembre

03 ottobre 2019 19:05

Primavera, Genoa-Fiorentina è stata rinviata per il maltempo a data da destinarsi

05 maggio 2019 11:21

Rischio rinvio per Pescara - Fiorentina. La squadra viola potrebbe non partire

07 gennaio 2017 10:57

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