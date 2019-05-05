Primavera, Genoa-Fiorentina è stata rinviata per il maltempo a data da destinarsi
ACF Fiorentina comunica che la sfida Genoa-Fiorentina Primavera valevole per la 27^ giornata, in programma stamattina alle ore 10.00 presso il "Gambino" di Arenzano, è stata rinviata a data da destina...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 11:21
ACF Fiorentina comunica che la sfida Genoa-Fiorentina Primavera valevole per la 27^ giornata, in programma stamattina alle ore 10.00 presso il "Gambino" di Arenzano, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle evverse condizioni meteorologiche . La squadra farà ritorno a Firenze nel pomeriggio.
Fonte: Violachannel