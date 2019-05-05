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Primavera, Genoa-Fiorentina è stata rinviata per il maltempo a data da destinarsi

ACF Fiorentina comunica che la sfida Genoa-Fiorentina Primavera valevole per la 27^ giornata, in programma stamattina alle ore 10.00 presso il "Gambino" di Arenzano, è stata rinviata a data da destina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 11:21
Primavera, Genoa-Fiorentina è stata rinviata per il maltempo a data da destinarsi -
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ACF Fiorentina comunica che la sfida Genoa-Fiorentina Primavera valevole per la 27^ giornata, in programma stamattina alle ore 10.00 presso il "Gambino" di Arenzano, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle evverse condizioni meteorologiche . La squadra farà ritorno a Firenze nel pomeriggio.

Fonte: Violachannel

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